Экстрасенс сделала мощное заявление о начале Третьей мировой войны

Разговоры о возможном начале третьей мировой войны продолжаются. Западные политики делают скандальные заявления, а экстрасенсы и другие люди, обладающие даром предвидения, говорят о том, что она может начаться в ближайшее время.

Марианна Абравитова, экстрасенс, в интервью «МК» рассказала о том, чего нам стоит опасаться:

«То, что мы видим сейчас в разных точках земного шара, не может не пугать. Третья мировая война уже фактически началась. Весь мир за последние несколько лет охвачен конфликтами разной интенсивности, и они будут продолжаться ещё какое-то время. Не совсем здоровые люди хотят устроить на планете вселенский апокалипсис. Поэтому в данный момент происходит серьёзное нагнетание обстановки».

Однако Марианна уверена, что войны с применением атомного оружия не будет.

«Слава Богу, человечество находится на таком цивилизованном уровне, когда интеллектуальные и мудрые силы удержат политиков от желания устроить вселенскую бойню».

По словам экстрасенса, то, что мы наблюдаем сейчас — это всего лишь «потрясание кулаками».

«Эту границу будут пытаться перешагнуть в публичной плоскости, но она не будет перейдена в реальности. Все понимают, что в противном случае человечество и цивилизация либо перестанут существовать, либо существенно затормозят своё развитие».

Марианна убеждена, что движение к миру уже началось, и с каждым месяцем оно будет только усиливаться.