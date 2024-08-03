Экстрасенс сделала мощное заявление о начале Третьей мировой войны

Разговоры о возможном начале третьей мировой войны продолжаются. Западные политики делают скандальные заявления, а экстрасенсы и другие люди, обладающие даром предвидения, говорят о том, что она может начаться в ближайшее время.
Марианна Абравитова, экстрасенс, в интервью «МК» рассказала о том, чего нам стоит опасаться:
Однако Марианна уверена, что войны с применением атомного оружия не будет.
По словам экстрасенса, то, что мы наблюдаем сейчас — это всего лишь «потрясание кулаками».
Марианна убеждена, что движение к миру уже началось, и с каждым месяцем оно будет только усиливаться.