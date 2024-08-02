Пятница, 2 августа, 2024

Предсказатель Кушал Кумар назвал дату начала Третьей мировой войны

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от vecstock на Freepik

Индийский предсказатель Кушал Кумар заявил, что начало Третьей мировой войны может произойти в ближайшие дни. По его словам, это случится 4 или 5 августа, пишет «Царьград».

Индус также заявил, что мировой конфликт мог начаться этим летом уже трижды.

Первое предсказание указывало на 18 июня, когда, по мнению Кумара, конфликты между Израилем и ХАМАС, Южной и Северной Кореями, Китаем и Тайванем, а также Россией, НАТО и другими странами Запада должны были достичь критической точки.

Затем, из-за отсутствия обострения между этими странами, дату начала Третьей мировой войны астролог перенёс на 24 и 26 июня.

В обоснование своего нового предсказания Кумар обращает внимание на учения России и Китая у берегов Аляски. Кроме того, он отмечает проблемы в Румынии и военные учения на Кубе, а также напряжение, обострившееся вокруг Израиля.

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