Популярный провидец и экстрасенс Зираддин Рзаев несколько месяцев назад предсказал страшное землетрясение, которое в итоге произошло в Турции. Он и до этого видел разрушительные катастрофы и конфликты. Новое пророчество Рзаева вновь заставляет насторожиться. В интервью изданию Дни.ру экстрасенс заявил: надвигается новая катастрофа.
Место, где случится катастрофа, пока остаётся загадкой. Однако Рзаев уверен: изменить будущее нельзя, страшное обязательно случится. Катастрофа станет карой за алчность, злость, зависть и эгоизм людей.
Экстрасенс при этом отмечает: лишь доброта и вера лежат в основе спасения. Красотой и деньгами за грешную душу не откупишься.