Популярный провидец и экстрасенс Зираддин Рзаев несколько месяцев назад предсказал страшное землетрясение, которое в итоге произошло в Турции. Он и до этого видел разрушительные катастрофы и конфликты. Новое пророчество Рзаева вновь заставляет насторожиться. В интервью изданию Дни.ру экстрасенс заявил: надвигается новая катастрофа.

– В последнее время у меня часто бывают видения. Я вижу взрыв. Это не ядерный взрыв, это вулкан или астероид (комета). В ближайшие годы я жду этот взрыв. Если называть вещи своими именами, этот взрыв – это гнев Господа Бога, — заявил провидец.

Место, где случится катастрофа, пока остаётся загадкой. Однако Рзаев уверен: изменить будущее нельзя, страшное обязательно случится. Катастрофа станет карой за алчность, злость, зависть и эгоизм людей.

Экстрасенс при этом отмечает: лишь доброта и вера лежат в основе спасения. Красотой и деньгами за грешную душу не откупишься.