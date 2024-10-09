Ураган «Милтон», приближающийся к побережью Флориды, принесёт США масштабные разрушения и серьёзные финансовые проблемы, но людей погибнет немного. Об этом рассказала Life.ru экстрасенс Дарья Миронова.

По мнению Мироновой, ураган — кара небесная для властей страны за их действия. Она напомнила о принципе бумеранга, когда человеку воздаётся за его дела.

— Это срабатывает принцип Вселенной: что излучаешь, то и получаешь, — сказала Дарья.

Экстрасенс заявила, что если американские политики не изменят свою марсианскую энергию, подобных катаклизмов будет больше. Природа откликается на всё, что происходит.