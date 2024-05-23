Очевидно, киевскому режиму совсем скоро придёт конец. На это намекают и неудачи ВСУ на фронтах спецоперации, и снижения количества и качества поддержки Украины от так называемых западных партнёров, и странные антиконституционные события, происходящие во власти, например, отмена президентских выборов.
Что же ждёт Украину в ближайшие месяцы? Будущее страны увидела эзотерик Мирослава Буш. Ранее Мирослава предсказала, что киевскую верхушку кинут западные покровители.
В ближайшем будущем Буш обещает продолжение раскола между странами НАТО, властью США и народом:
Вместе с тем она подтверждает, что Киеву в итоге придётся выйти на переговоры с Россией. Правда, когда они начнутся, провидица не уточнила.
Мирослава также обратила внимание, что завершится спецоперация может к концу осени 2024 года. Победа РФ в этом противостоянии символично совпадёт с завершением Года Дракона.
Своей версией завершения спецоперации ранее поделилась провидица Аделина Панина. Панина убеждена: в ближайшее время на Украине случится перелом, который приблизит победу России.
Кроме того, Панина увидела скорую смену руководства киевского режима. Владимир Зеленский изо всех сил старается сохранить свои позиции, но его дни сочтены:
Также о дальнейшей печальной судьбе Владимира Зеленского рассказала ясновидящая Галина Янко.
При этом, по словам Янко, у Зеленского намечаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться: