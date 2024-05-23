Очевидно, киевскому режиму совсем скоро придёт конец. На это намекают и неудачи ВСУ на фронтах спецоперации, и снижения количества и качества поддержки Украины от так называемых западных партнёров, и странные антиконституционные события, происходящие во власти, например, отмена президентских выборов.

Что же ждёт Украину в ближайшие месяцы? Будущее страны увидела эзотерик Мирослава Буш. Ранее Мирослава предсказала, что киевскую верхушку кинут западные покровители.

— Так продолжается и в этом году. Вообще, образ США я бы сравнила с «хитрой лисой»: «Ну мы вам поможем, но как-то так поможем, чтобы нам было хорошо, а вам – всё равно как…», — обращает внимание провидица.

В ближайшем будущем Буш обещает продолжение раскола между странами НАТО, властью США и народом:

— И на фоне этого раскола помощь Украине будет уменьшаться. Соответственно, помогать-то они будут всё равно, но эта помощь будет становиться все менее существенной, так как ресурсы у них все-таки не безграничны. Судя по заявлениям США, они всё больше склоняются к тому, что «надо бы переговоры»… Это политика даже не «лисы», а «хитрого удава»: они попытаются вывернуться из этой ситуации с максимальной пользой для себя и минимальными потерями, — предсказывает эксперт.

Вместе с тем она подтверждает, что Киеву в итоге придётся выйти на переговоры с Россией. Правда, когда они начнутся, провидица не уточнила.

Мирослава также обратила внимание, что завершится спецоперация может к концу осени 2024 года. Победа РФ в этом противостоянии символично совпадёт с завершением Года Дракона.

— Зодиакально это будет окончание Года Дракона, а Год Дракона – завершающий в 12-летнем цикле. Поэтому окончание спецоперации, то есть, переломный момент в истории всего мира как раз должен произойти к концу года – стать такой завершающей точкой для того, чтобы на следующий год выйти на новый виток. И несмотря на многочисленные заявления западных политиков о том, что Украина «сейчас будет собираться с силами, чтобы на следующий год пойти в наступление», – на следующий год уже поздно будет. Всё должно завершиться в этом году, — подтверждает Буш.

Своей версией завершения спецоперации ранее поделилась провидица Аделина Панина. Панина убеждена: в ближайшее время на Украине случится перелом, который приблизит победу России.

— Это случится весной нынешнего года. А сами боевые действия, вероятно, продлятся до 2025-го года. Конечно, нам еще придется долго заниматься урегулированием. Такого, чтобы мы вдруг пожали руки нашим врагам и начали с ними вновь общаться, конечно, не будет. Но этого нам и не надо, — говорит экстрасенс.

Кроме того, Панина увидела скорую смену руководства киевского режима. Владимир Зеленский изо всех сил старается сохранить свои позиции, но его дни сочтены:

— Судьба Зеленского уже предрешена, — говорит Аделина. – Вы же видите, как к нему в последнее время стали относиться простые жители Украины. Они прекрасно понимают, кто является главным виновником конфликта, кто привел их страну к кровопролитию… Зеленский бежит из страны и попробует затеряться за границей. У него это получится. До конца своих дней он будет вести такой образ жизни, что не позавидуешь. Его все будут презирать.

Также о дальнейшей печальной судьбе Владимира Зеленского рассказала ясновидящая Галина Янко.

— Он будет жить за границей, на колбасе. До политики больше его не допустят. Западные лидеры, которые оказывали ему безграничную поддержку, вскоре один за другим будут от него отворачиваться. Это уже заметно и сейчас. Если раньше его принимали в Европе и в Америке как дорого гостя, устраивая роскошные приёмы, то теперь все изменилось. А дальше даже трубки не будут снимать. После бегства из Украины Зеленский будет пытаться что-то делать в кино, будет пытаться реанимировать актёрскую карьеру. Но серьезного успеха у него не будет. Предателей не любят, — сказала провидица.

При этом, по словам Янко, у Зеленского намечаются серьёзные проблемы со здоровьем. Недуг касается сердечно-сосудистой системы. Проблемы будут только усугубляться: