Эксперты Роскачества рассказали, чем отличаются зумеры и миллениалы в работе

Тема сравнения поколений все чаще обсуждается в научных статьях, экспертных сообществах и социальных сетях. Уже через несколько лет работодателям предстоит адаптироваться к поколению альфа, а пока на переднем плане — зумеры (родившиеся с 1998 по 2011 год).

Сформировавшийся опыт работы с этим поколением заставляет компании анализировать различия между работниками разного возраста. Эксперты Роскачества выделили ключевые отличия в подходе миллениалов (поколение Y) и зумеров (поколение Z) к профессиональной деятельности.

Разные приоритеты

Миллениалы выросли в условиях экономических и политических кризисов 90-х, а также технологической трансформации. Они первыми стали ценить не только саму работу, но и ее привлекательность. Карьерный рост для них важен, но при этом они ожидают от работодателей гибкости и возможности для самореализации.

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Зумеры же ставят во главу угла баланс между личной жизнью и работой. Помимо уровня дохода, для них важны комфортные условия труда, интересные проекты и свобода в принятии решений. Они поддерживают компании, где развита корпоративная культура, предусмотрены гибкий график, расширенные социальные пакеты и высокая социальная ответственность.

В условиях клиентократии (ориентации бизнеса на потребности клиентов) это означает, что зумеры ожидают не только качественного сервиса, но и социальной активности от компаний.

Подход к технологиям

Миллениалы стали свидетелями перехода от традиционных методов работы к цифровым инструментам. Они адаптировались к новым технологиям, но часто предпочитают личное взаимодействие и командную работу.

Зумеры же с детства окружены цифровыми технологиями и активно используют онлайн-платформы для работы. Они ожидают от работодателей внедрения современных IT-решений, которые упрощают процессы и делают взаимодействие с клиентами удобнее.

Способы общения с клиентами

Миллениалы предпочитают электронную почту и телефонные звонки, ценят личные отношения и стремятся создать доверительную атмосферу.

Зумеры, напротив, активно используют социальные сети и мессенджеры. Они ожидают быстрой реакции и охотно делятся своим опытом в интернете, что делает их важными участниками в формировании репутации компании.