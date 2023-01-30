Эксперты рассказали о добровольцах-иностранцах, воюющих за Россию

На территории СВО за Россию воюют иностранцы-добровольцы. Об этом заявил военкор Александр Сладков.

Численность иностранных граждан, принимающих участие в военных действиях на стороне РФ, корреспондент не назвал. В то же время он отмечает, что речь идёт не о наёмниках профессионалах, а об обычных мужчинах, которые поддерживают нашу страну в борьбе с Западом.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук рассказал «МК» из каких стран прибывают добровольцы. По его словам, в основном это граждане Сербии, которые были на Донбассе ещё с 2014 года.

Кроме того, есть подразделения из стран Восточной Европы — болгары, венгры. Вероятно появление бойцов из Сирии, которые помнят о помощи, оказанной их стране Россией.

По словам Матвийчука, есть данные о том, что в спецоперации принимают участие афганские военные, которых обучали американцу. После смены власти в стране они уехали. Но эта информация требует проверки.

Эксперт считает, что главная помощь таких добровольцев, не военная, а моральная.

— С приездом иностранных добровольцев приходит понимание, что мы не одни в борьбе с этой нечистью, — цитирует его «МК».