Эксперты hh.ru рассказали, как изменился спрос на работников в Рязанской области

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга выяснили, как в Рязанской области изменился уровень конкуренции в профессиональных областях за год. Для этого проанализировали динамику hh.индекса – соотношения количества активных резюме к вакансиям. Чем ниже показатель hh.индекса, тем ниже конкуренция среди соискателей в сфере.

На одну открытую вакансию в Рязанской области приходится 2,4 резюме активно ищущих работу соискателей. Такой показатель говорит о высоком спросе на работников и дефиците кадров. За год общерыночный уровень конкуренции в области изменился незначительно – hh.индекс вырос на 0,1 пункта.

В прошлом году сложнее всего найти работников было в сфере автомобильного бизнеса (1,1), рабочего персонала (1,3), розничной торговли и медицины (по 1,4). В 2024 году на первое место по дефицитности работников вышла розничная торговля. hh.индекс снизился на 0,4 пункта, достигнув ситуации острейшей нехватки кадров в рознице – всего 1 резюме на вакансию. Далее по уровню дефицитности следуют рабочий персонал (1,6) и сервисное обслуживание (1,7).

Сильнее всего уровень конкуренции за персонал вырос в автомобильном бизнесе (на 1,3 пункта), сфере добычи сырья (на 1,2 пункта), сельском хозяйстве (на 0,9 пункта) и медицине и фармацевтике (на 0,6 пункта).

В сферах, где традиционно сложно найти работу, произошли изменения. Больше вакансий стало для административного персонала (уровень конкуренции за место в 2023 году – 7,3 резюме на вакансию, в 2024 году – 5,3), юристов (hh.индекс в 2023 год– 8,0, в 2024 году – 6,4), маркетологов и рекламщиков (hh.индекс в 2023 год – 9,8, в 2024 году – 7,9).

Напротив, конкуренция за рабочие места между соискателями выросла среди сотрудников безопасности (с 5,9 человек на место до 7,4) и среди руководителей (с 11 человек на место до 12,6).

Комментирует Ольга Брылева, директор филиала hh.ru в Рязанской области: «С одной стороны, текущая фиксация показателей конкуренции за кадры (hh.индекса) на уровне 2,4 пункта позволяет говорить о стабилизации на рынке труда Рязанской области. По аналитике hh.ru, число вакансий за год увеличилось на 22%. Количество резюме — на 26%.

С другой стороны, hh.индекс напрямую отражает текущую изменившуюся реальность, когда 2,4 резюме на вакансию не гарантируют успешности закрытия заявки, поскольку людей ещё нужно привлечь, заинтересовать и удержать. Одним из таких инструментов привлечения является работа с брендом работодателя. В 2023 году 10 компаний из Рязанской области стали финалистами Рейтинга работодателей России hh.ru. Все больше региональных компаний осознают, что нужно адаптироваться к новым условиям, и начинают развивать репутацию на рынке труда».

Уровень конкуренции (hh.индекс) в профобластях в Рязанской области



Значения Индекса:

меньше или равно 1.9 — острый дефицит соискателей 2.0–3.9 — дефицит соискателей

4.0–7.9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями

8.0–11.9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места

Профессиональная область hh.индекс 2023 hh.индекс 2024 Розничная торговля 1,4 1,0 Рабочий персонал 1,3 1,6 Производство, сервисное обслуживание 1,7 1,7 Продажи, обслуживание клиентов 1,7 1,8 Строительство, недвижимость 1,6 1,8 Медицина, фармацевтика 1,4 2,0 Транспорт, логистика, перевозки 1,9 2,3 ВСЕ 2,3 2,4 Автомобильный бизнес 1,1 2,4 Туризм, гостиницы, рестораны 2,6 2,6 Сельское хозяйство 1,8 2,7 Домашний, обслуживающий персонал 3,4 3,2 Финансы, бухгалтерия 3,7 3,6 Страхование 3,6 3,6 Управление персоналом, тренинги 3,8 3,9 Добыча сырья 2,8 4,0 Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты 4,2 4,3 Другое 5,9 4,6 Закупки 4,5 4,9 Административный персонал 7,3 5,3 Наука, образование 7,0 5,6 Информационные технологии 6,8 6,0 Юристы 8,0 6,4 Безопасность 5,9 7,4 Маркетинг, реклама, PR 9,8 7,9 Искусство, развлечения, массмедиа 12,6 12,3 Высший и средний менеджмент 11,0 12,6 Стратегия, инвестиции, консалтинг 16,6 14,5