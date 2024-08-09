Пятница, 9 августа, 2024

Эксперты hh.ru рассказали, как изменился спрос на работников в Рязанской области

Автор: 7info

Опубликовано

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга выяснили, как в Рязанской области изменился уровень конкуренции в профессиональных областях за год. Для этого проанализировали динамику hh.индекса – соотношения количества активных резюме к вакансиям. Чем ниже показатель hh.индекса, тем ниже конкуренция среди соискателей  в сфере.

На одну открытую вакансию в Рязанской области приходится 2,4 резюме активно ищущих работу соискателей. Такой показатель говорит о высоком спросе на работников и дефиците кадров. За год общерыночный уровень конкуренции в области изменился незначительно – hh.индекс вырос на 0,1 пункта.

В прошлом году сложнее всего найти работников было в сфере автомобильного бизнеса (1,1), рабочего персонала (1,3), розничной торговли и медицины (по 1,4). В 2024 году на первое место по дефицитности работников вышла розничная торговля.  hh.индекс снизился на 0,4 пункта, достигнув ситуации острейшей нехватки кадров в рознице – всего 1 резюме на вакансию.  Далее по уровню дефицитности следуют рабочий персонал (1,6) и сервисное обслуживание (1,7).

Сильнее всего уровень конкуренции за персонал вырос в автомобильном бизнесе (на 1,3 пункта), сфере добычи сырья (на 1,2 пункта), сельском хозяйстве (на 0,9 пункта) и медицине и фармацевтике (на 0,6 пункта).

В сферах, где традиционно сложно найти работу, произошли изменения. Больше вакансий стало для административного персонала (уровень конкуренции за место в 2023 году – 7,3 резюме на вакансию, в 2024 году – 5,3), юристов (hh.индекс в 2023 год– 8,0, в 2024 году – 6,4), маркетологов и рекламщиков (hh.индекс в 2023 год – 9,8, в 2024 году – 7,9).

Напротив, конкуренция за рабочие места между соискателями выросла среди сотрудников безопасности (с 5,9 человек на место до 7,4) и среди руководителей (с 11 человек на место до 12,6).

Комментирует Ольга Брылева, директор филиала hh.ru в Рязанской области: «С одной стороны, текущая фиксация показателей конкуренции за кадры (hh.индекса) на уровне 2,4 пункта позволяет говорить о стабилизации на рынке труда Рязанской области. По аналитике hh.ru, число вакансий за год увеличилось на 22%. Количество резюме — на 26%.

С другой стороны, hh.индекс напрямую отражает текущую изменившуюся реальность, когда 2,4 резюме на вакансию не гарантируют успешности закрытия заявки, поскольку людей ещё нужно привлечь, заинтересовать и удержать. Одним из таких инструментов привлечения является работа с брендом работодателя. В 2023 году 10 компаний из Рязанской области стали финалистами Рейтинга работодателей России hh.ru. Все больше региональных компаний осознают, что нужно адаптироваться к новым условиям, и начинают развивать репутацию на рынке труда». 

Уровень конкуренции (hh.индекс) в профобластях в Рязанской области


Значения Индекса:

меньше или равно 1.9 — острый дефицит соискателей 2.0–3.9 — дефицит соискателей

4.0–7.9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями

8.0–11.9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места

Профессиональная область hh.индекс 2023 hh.индекс 2024
Розничная торговля1,41,0
Рабочий персонал1,31,6
Производство, сервисное обслуживание1,71,7
Продажи, обслуживание клиентов1,71,8
Строительство, недвижимость1,61,8
Медицина, фармацевтика1,42,0
Транспорт, логистика, перевозки1,92,3
ВСЕ2,32,4
Автомобильный бизнес1,12,4
Туризм, гостиницы, рестораны2,62,6
Сельское хозяйство1,82,7
Домашний, обслуживающий персонал3,43,2
Финансы, бухгалтерия3,73,6
Страхование3,63,6
Управление персоналом, тренинги3,83,9
Добыча сырья2,84,0
Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты4,24,3
Другое5,94,6
Закупки4,54,9
Административный персонал7,35,3
Наука, образование7,05,6
Информационные технологии6,86,0
Юристы8,06,4
Безопасность5,97,4
Маркетинг, реклама, PR9,87,9
Искусство, развлечения, массмедиа12,612,3
Высший и средний менеджмент11,012,6
Стратегия, инвестиции, консалтинг16,614,5

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