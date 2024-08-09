Эксперты hh.ru рассказали, как изменился спрос на работников в Рязанской области

Эксперты hh.ru, российской платформы онлайн-рекрутинга выяснили, как в Рязанской области изменился уровень конкуренции в профессиональных областях за год. Для этого проанализировали динамику hh.индекса – соотношения количества активных резюме к вакансиям. Чем ниже показатель hh.индекса, тем ниже конкуренция среди соискателей в сфере.
На одну открытую вакансию в Рязанской области приходится 2,4 резюме активно ищущих работу соискателей. Такой показатель говорит о высоком спросе на работников и дефиците кадров. За год общерыночный уровень конкуренции в области изменился незначительно – hh.индекс вырос на 0,1 пункта.
В прошлом году сложнее всего найти работников было в сфере автомобильного бизнеса (1,1), рабочего персонала (1,3), розничной торговли и медицины (по 1,4). В 2024 году на первое место по дефицитности работников вышла розничная торговля. hh.индекс снизился на 0,4 пункта, достигнув ситуации острейшей нехватки кадров в рознице – всего 1 резюме на вакансию. Далее по уровню дефицитности следуют рабочий персонал (1,6) и сервисное обслуживание (1,7).
Сильнее всего уровень конкуренции за персонал вырос в автомобильном бизнесе (на 1,3 пункта), сфере добычи сырья (на 1,2 пункта), сельском хозяйстве (на 0,9 пункта) и медицине и фармацевтике (на 0,6 пункта).
В сферах, где традиционно сложно найти работу, произошли изменения. Больше вакансий стало для административного персонала (уровень конкуренции за место в 2023 году – 7,3 резюме на вакансию, в 2024 году – 5,3), юристов (hh.индекс в 2023 год– 8,0, в 2024 году – 6,4), маркетологов и рекламщиков (hh.индекс в 2023 год – 9,8, в 2024 году – 7,9).
Напротив, конкуренция за рабочие места между соискателями выросла среди сотрудников безопасности (с 5,9 человек на место до 7,4) и среди руководителей (с 11 человек на место до 12,6).
Комментирует Ольга Брылева, директор филиала hh.ru в Рязанской области: «С одной стороны, текущая фиксация показателей конкуренции за кадры (hh.индекса) на уровне 2,4 пункта позволяет говорить о стабилизации на рынке труда Рязанской области. По аналитике hh.ru, число вакансий за год увеличилось на 22%. Количество резюме — на 26%.
С другой стороны, hh.индекс напрямую отражает текущую изменившуюся реальность, когда 2,4 резюме на вакансию не гарантируют успешности закрытия заявки, поскольку людей ещё нужно привлечь, заинтересовать и удержать. Одним из таких инструментов привлечения является работа с брендом работодателя. В 2023 году 10 компаний из Рязанской области стали финалистами Рейтинга работодателей России hh.ru. Все больше региональных компаний осознают, что нужно адаптироваться к новым условиям, и начинают развивать репутацию на рынке труда».
Уровень конкуренции (hh.индекс) в профобластях в Рязанской области
Значения Индекса:
меньше или равно 1.9 — острый дефицит соискателей 2.0–3.9 — дефицит соискателей
4.0–7.9 — умеренный уровень конкуренции за рабочие места, здоровое соотношение между работодателями и соискателями
8.0–11.9 — высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места, рынок работодателя больше или равно 12 — крайне высокий уровень конкуренции соискателей за рабочие места
|Профессиональная область
|hh.индекс 2023
|hh.индекс 2024
|Розничная торговля
|1,4
|1,0
|Рабочий персонал
|1,3
|1,6
|Производство, сервисное обслуживание
|1,7
|1,7
|Продажи, обслуживание клиентов
|1,7
|1,8
|Строительство, недвижимость
|1,6
|1,8
|Медицина, фармацевтика
|1,4
|2,0
|Транспорт, логистика, перевозки
|1,9
|2,3
|ВСЕ
|2,3
|2,4
|Автомобильный бизнес
|1,1
|2,4
|Туризм, гостиницы, рестораны
|2,6
|2,6
|Сельское хозяйство
|1,8
|2,7
|Домашний, обслуживающий персонал
|3,4
|3,2
|Финансы, бухгалтерия
|3,7
|3,6
|Страхование
|3,6
|3,6
|Управление персоналом, тренинги
|3,8
|3,9
|Добыча сырья
|2,8
|4,0
|Спортивные клубы, фитнес, салоны красоты
|4,2
|4,3
|Другое
|5,9
|4,6
|Закупки
|4,5
|4,9
|Административный персонал
|7,3
|5,3
|Наука, образование
|7,0
|5,6
|Информационные технологии
|6,8
|6,0
|Юристы
|8,0
|6,4
|Безопасность
|5,9
|7,4
|Маркетинг, реклама, PR
|9,8
|7,9
|Искусство, развлечения, массмедиа
|12,6
|12,3
|Высший и средний менеджмент
|11,0
|12,6
|Стратегия, инвестиции, консалтинг
|16,6
|14,5