Понедельник, 31 октября, 2022
7info

Эксперт: «Зерновая сделка» прикрывала канал поставок оружия на Украину

На главнуюНовости мира
Юрий Баранчик. Фото: t.me/barantchik

Аналитик Юрий Баранчик в своём телеграм-канале сообщил, что «зерновая сделка» прикрывала канал поставок оружия на Украину.

— На суда, доставившие получателям зерно, при обратном следовании на Украину загружались оружием. Делалось это после прохождения Босфора в открытом море с болгарских и/или румынских судов, — написал Баранчик.

По словам эксперта, корабли загружали на 10-20%, чтобы по осадке нельзя было определить загрузку судов. По прибытии на Украину, оружие выгружали по ночам.

По подсчётам аналитика, судно с массой полезного груза в 20 тысяч тонн перевозило порядка 2 тысяч тонн военных грузов. Это эквивалентно 30 железнодорожным вагонам.

— Новый канал поставок оружия (по морю) немало способствовал успеху наступления ВСУ в сентябре, — пишет Баранчик.

Эксперт считает, что эта информация позволяет понять, почему решение России об отмене зерновой сделки вызвало такую реакцию на западе, в Украине. По его мнению, сделку необходимо отменить.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7/