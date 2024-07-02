Василий Небензя, постоянный представитель Российской Федерации при ООН, заявил, что возможная поставка систем Patriot в Украину со стороны Израиля может иметь политические последствия. Это заявление было сделано в ответ на инсайдерскую информацию, опубликованную в газете Financial Times.

Алексей Мартынов, политолог, поделился своим мнением с интернет-изданием «Подмосковье сегодня». Он считает, что подобные публикации не соответствуют действительности.

В статье Financial Times сообщается о начале закрытых переговоров между США и Израилем о передаче восьми систем Patriot в Украину. Однако Алексей Мартынов видит в таких публикациях попытки коллективного Запада ухудшить отношения между Москвой и Иерусалимом.

По словам политолога, в настоящее время системы Patriot необходимы самому Израилю, который втянут в крупномасштабный конфликт. Поэтому такие публикации не имеют ничего общего с реальностью. За последние два года отношения между Россией и Израилем оставались стабильными, несмотря на попытки некоторых стран их нарушить.

Мартынов также отметил, что в настоящее время Израиль всё больше ориентируется на страны «Глобального Юга» и такие коалиции, как БРИКС. Это раздражает США и другие западные страны, которые не хотят терять влияние на Ближнем Востоке.