Великий пост предполагает значительные и длительные изменения в рационе. Как выдержать отказ от продуктов животного происхождения и не сорваться, рассказала руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.

Планирование рациона — ключ к успеху

Основу постного питания составляет растительная пища, которая может обогатить рацион и улучшить самочувствие. Однако резкий переход на такой режим может стать стрессом для организма.

— Один из самых эффективных способов не поддаваться соблазнам — заранее составлять план питания. Потратьте время на изучение рецептов, чтобы разнообразить свое меню. Включите в него овощи, фрукты, бобовые, злаки и орехи. Это не только избавит от чувства голода, но и сделает питание более насыщенным и полезным, — советует Олеся Махова.

Достаточное потребление воды

Важно не забывать пить достаточно воды — она помогает контролировать аппетит, поддерживать энергию и улучшать обмен веществ. Для разнообразия можно добавлять в воду лимон, мяту или имбирь — они придают напитку приятный вкус и усиливают его полезные свойства.

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Источники белка и полезных жиров

Так как в пост исключаются мясо и молочные продукты, стоит уделить внимание источникам растительного белка.

Бобовые (фасоль, горох, чечевица) богаты белком и помогают насыщать организм. Они подходят для приготовления супов, салатов и гарниров.

(фасоль, горох, чечевица) богаты белком и помогают насыщать организм. Они подходят для приготовления супов, салатов и гарниров. Орехи и семена (миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника, чиа) содержат полезные жиры и белок. Их можно добавлять в каши, смузи или есть в качестве перекуса.

Цельнозерновые продукты и овощи

Каши из цельного зерна (гречка, киноа, овсянка, коричневый рис) содержат клетчатку и полезные вещества, дольше перевариваются и надолго сохраняют чувство сытости. Их можно дополнять овощами и растительными соусами.

(гречка, киноа, овсянка, коричневый рис) содержат клетчатку и полезные вещества, дольше перевариваются и надолго сохраняют чувство сытости. Их можно дополнять овощами и растительными соусами. Овощи и фрукты — важный элемент рациона. Они богаты витаминами, минералами и водой, что помогает контролировать аппетит. Их можно есть в свежем, запеченном или тушеном виде.

Растительные альтернативы привычным продуктам

Если возникает желание вернуться к привычной пище, можно использовать растительные заменители:

Напитки на основе сои, миндаля или овса вместо коровьего молока в кашах, смузи и выпечке.

вместо коровьего молока в кашах, смузи и выпечке. Котлеты из нута, сои или овощей как замену мясу.

как замену мясу. Соусы на основе томатов, авокадо или кешью, которые придают блюдам насыщенный вкус и дополнительные полезные свойства.