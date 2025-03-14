Великий пост предполагает значительные и длительные изменения в рационе. Как выдержать отказ от продуктов животного происхождения и не сорваться, рассказала руководитель Центра компетенции развития продукции на растительной основе Роскачества Олеся Махова.
Планирование рациона — ключ к успеху
Основу постного питания составляет растительная пища, которая может обогатить рацион и улучшить самочувствие. Однако резкий переход на такой режим может стать стрессом для организма.
Достаточное потребление воды
Важно не забывать пить достаточно воды — она помогает контролировать аппетит, поддерживать энергию и улучшать обмен веществ. Для разнообразия можно добавлять в воду лимон, мяту или имбирь — они придают напитку приятный вкус и усиливают его полезные свойства.
Источники белка и полезных жиров
Так как в пост исключаются мясо и молочные продукты, стоит уделить внимание источникам растительного белка.
- Бобовые (фасоль, горох, чечевица) богаты белком и помогают насыщать организм. Они подходят для приготовления супов, салатов и гарниров.
- Орехи и семена (миндаль, грецкие орехи, семена подсолнечника, чиа) содержат полезные жиры и белок. Их можно добавлять в каши, смузи или есть в качестве перекуса.
Цельнозерновые продукты и овощи
- Каши из цельного зерна (гречка, киноа, овсянка, коричневый рис) содержат клетчатку и полезные вещества, дольше перевариваются и надолго сохраняют чувство сытости. Их можно дополнять овощами и растительными соусами.
- Овощи и фрукты — важный элемент рациона. Они богаты витаминами, минералами и водой, что помогает контролировать аппетит. Их можно есть в свежем, запеченном или тушеном виде.
Растительные альтернативы привычным продуктам
Если возникает желание вернуться к привычной пище, можно использовать растительные заменители:
- Напитки на основе сои, миндаля или овса вместо коровьего молока в кашах, смузи и выпечке.
- Котлеты из нута, сои или овощей как замену мясу.
- Соусы на основе томатов, авокадо или кешью, которые придают блюдам насыщенный вкус и дополнительные полезные свойства.