Интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону вызвала огромный общественный резонанс. Только за первые шесть часов с момента публикации разговор главы государства с американским журналистом посмотрели более 50 миллионов человек. Количество просмотров при этом непреклонно растёт.

Уже сейчас эксперты говорят: интервью можно сейчас большой информационной победой России. Шумиха вокруг него перекрыло в новостной повестке тему Украины. Чтобы снова вернуть внимание мировой общественности к себе, Зеленский и его приспешники могут организовать новые теракты. Таким мнением с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился политолог Сергей Разгуляев.

— Украинские боевики и их западные шефы могут устраивать провокации и теракты в любое время дня и ночи — такова их шакалья натура. С них никогда нельзя спускать глаз, а в особенности сейчас, когда они пытаются не допустить победы России в информационном противостоянии, — уверен эксперт.

По его наблюдениям, любую победу России на информационном фронте Украина пытается «перекрыть» кровавыми провокациями, в том числе с гибелью мирных жителей. Таким образом режим Зеленского подбадривает своих приспешников, а также пытается оправдаться в глазах западных кураторов.

Теперь же обстоятельства в информационном противостоянии, по мнению Сергея Разгуляева, сложились иначе: