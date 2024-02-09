Пятница, 9 февраля, 2024
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Эксперт рассказал, какие провокации может готовить Украина из-за нашумевшего интервью Путина

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Фото с сайта Pixabay.com
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Интервью президента России Владимира Путина Такеру Карлсону вызвала огромный общественный резонанс. Только за первые шесть часов с момента публикации разговор главы государства с американским журналистом посмотрели более 50 миллионов человек. Количество просмотров при этом непреклонно растёт.

Уже сейчас эксперты говорят: интервью можно сейчас большой информационной победой России. Шумиха вокруг него перекрыло в новостной повестке тему Украины. Чтобы снова вернуть внимание мировой общественности к себе, Зеленский и его приспешники могут организовать новые теракты. Таким мнением с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» поделился политолог Сергей Разгуляев.

— Украинские боевики и их западные шефы могут устраивать провокации и теракты в любое время дня и ночи — такова их шакалья натура. С них никогда нельзя спускать глаз, а в особенности сейчас, когда они пытаются не допустить победы России в информационном противостоянии, — уверен эксперт.

По его наблюдениям, любую победу России на информационном фронте Украина пытается «перекрыть» кровавыми провокациями, в том числе с гибелью мирных жителей. Таким образом режим Зеленского подбадривает своих приспешников, а также пытается оправдаться в глазах западных кураторов.

Теперь же обстоятельства в информационном противостоянии, по мнению Сергея Разгуляева, сложились иначе:

— Силёнок у них не хватит, чтобы перекрыть тот инфошум, который подняли Путин и Карлсон. Настоящая информационная бомба, западная пресса буквально разрывается, трещит по швам, забивая главные полосы изданий этим интервью. Все в мире только об этом и говорят. А что такое нынешняя Украина под руководством нацистов? Попрошайки, которые, кроме как на нытье, ни на что не способны. Ни одна жалкая попытка нацистов заявить о себе не сможет заткнуть полыхающий вулкан правды из уст нашего президента, — заявил политолог.

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