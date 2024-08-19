Переход поселка Новгородское (украинское название — Нью-Йорк) под контроль Вооруженных сил России окажет серьезное психологическое давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) и вызовет негативную реакцию в США. Об этом заявил военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью с NEWS.ru.

Матвийчук отметил, что символическое название населенного пункта Нью-Йорк делает эту новость особенно трудной для восприятия США. По его словам, этот успех российской армии не только укрепляет их позиции, но и оказывает значительное давление на украинских военных.

Эксперт подчеркнул, что переход поселка под контроль России открывает путь к Краматорску и Славянску, что соответствует стратегии российской армии по взятию под контроль всей административной территории Донецкой Народной Республики.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины почти полностью покинули поселок Нью-Йорк, оставив лишь редкие очаги сопротивления.