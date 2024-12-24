Франция и Великобритания возобновили обсуждения возможной отправки солдат НАТО на Украину. Как сообщает газета Times, Польша намерена создать альянс с Великобританией и Францией для поддержки Украины. Военные эксперты указывают на начавшиеся массовые «увольнения» в армиях НАТО, которые, по их мнению, носят формальный характер с целью легализации наемников. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Станислав Крапивник, военный эксперт, бывший офицер американской армии, заявил изданию, что отправка солдат НАТО на Украину — это способ подготовки к возможной войне с Россией. По его словам, легионеры, скорее всего, будут дислоцированы в приграничных районах и начнут активные боевые действия уже в начале января 2025 года.

На фоне ухудшающейся ситуации на фронте для украинской армии страны НАТО вновь подняли вопрос отправки своих военнослужащих. Le Monde со ссылкой на источники сообщает, что Париж и Лондон рассматривают возможность возглавить коалицию стран, готовых участвовать в боевых действиях на территории Украины. Одновременно газета Times пишет, что Польша хочет наладить тесное сотрудничество с Великобританией и Францией. Польский премьер Дональд Туск планирует обсудить ситуацию с премьер-министром Великобритании Киром Стармером и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

Напомним, что еще в феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности отправки войск на Украину, включая военных инструкторов. Однако инициатива тогда не получила продолжения. Тем не менее, российские военные аналитики утверждают, что некоторые страны НАТО уже перешли к действиям: из британской армии в срочном порядке «уволились» около трех тысяч солдат. Также сообщается, что легионеры из Франции и Польши могут уже находиться на украинской территории.

Крапивник отмечает, что увольнения военных в странах НАТО — давно известный метод для легализации наемников. Например, Франция утверждает, что отправляет только этнических украинцев и русских из Французского легиона, но, по словам эксперта, это неправда, так как легион является частью французской армии. Аналогичные шаги предпринимают Швеция и Финляндия, несмотря на их ограниченные армейские ресурсы. Эксперт считает, что страны НАТО таким образом готовят свои войска к будущему конфликту с Россией, а полученный боевой опыт станет ключевым фактором.

Потенциальные действия и численность войск

Крапивник предполагает, что на Украину могут быть отправлены около 15–20 тысяч военнослужащих НАТО, включая контингенты из Польши, Великобритании, Швеции и Финляндии. По его словам, многие из них являются профессионально подготовленными пехотинцами, саперами и спецназовцами, однако их боевой опыт ограничен конфликтами в Афганистане и Ираке. Эти операции существенно отличаются от высокотехнологичной войны, которая идет на Украине.

Эксперт считает, что солдаты НАТО могут быть направлены на восточный фронт, где украинская армия испытывает значительные трудности. Потери Украины на этом направлении могут привести к отступлению за Днепр, а также к сдаче позиций в Запорожской области и Харьковском регионе. Он не исключает, что войска НАТО могут быть использованы для организации вторжения в приграничные российские регионы, например, Брянскую область.

Когда ожидать обострения

По мнению Крапивника, активизация боевых действий с участием НАТО может начаться до 20 января, а ключевые события могут быть приурочены к праздникам, например, к Новому году. Он подчеркивает, что на Западе любят связывать важные события с символическими датами, и не исключает, что максимальные усилия будут предприняты до инаугурации Дональда Трампа 20 января.

Эксперт утверждает, что Россия готова дать отпор возможному вмешательству НАТО, но отказался раскрывать детали, сославшись на конфиденциальность.