Военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru рассказал, что российским бойцам всегда было присуще гуманное отношение к пленным, в отличие от солдат НАТО и наёмников. Недавний случай, когда российские военные спасли украинскую женщину в Херсонской области, ярко это подтверждает.

По словам эксперта, традиции гуманного отношения в российской армии сохраняются даже в самые сложные времена, начиная с Великой Отечественной войны.

Женщина, военнослужащая ВСУ, была ранена и брошена своими сослуживцами на поле боя. В конце декабря 2023 года её обнаружили российские солдаты. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что наши бойцы спасли ей жизнь, после чего украинка прошла курс лечения в военном госпитале на территории России. Спасённая попросила включить её в список на обмен пленными с Украиной.

«Конечно, на войне бывают потери, но такого кошмара, как тот, что устраивали фашисты в 1941–1942 годах, с нашей стороны не было. Это проявление гуманизма, который всегда был частью традиций русского воинства», — отметил Дандыкин.

Эксперт добавил, что спасение этой женщины не единичный случай. Украинка, получившая статус военнопленной, сейчас находится на материковой части России и ждёт обмена. Дандыкин также напомнил о заявлении украинского посла в Великобритании о том, что Украина может начать призывать женщин на службу. Он считает, что это ведёт к уничтожению украинского народа, подчёркивая, что властям неважна судьба своих граждан.