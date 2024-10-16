Эксперт объяснил, почему мигранты насилуют женщин и детей в России

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в интервью NEWS.ru заявил, что в среде мигрантов, исповедующих радикальный ислам, изнасилование неверных, в том числе детей, не считается позорным.

Эксперт отметил, что многие приезжие из стран Центральной Азии, которые въезжают в Россию, являются людьми с низким уровнем образования и повышенной агрессией.

«Когда я посещал места лишения свободы и общался с заключёнными, выяснилось, что изнасилование неверной, неверного или даже ребёнка в радикальных кругах не считается позорным», — сказал Кабанов.

Он также добавил, что случаи изнасилования мигрантами российских женщин и детей представляют собой системную проблему, обусловленную культурными и религиозными различиями между русскими и иностранцами.