Среда, 16 октября, 2024
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Эксперт объяснил, почему мигранты насилуют женщин и детей в России

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Алексей Самохин
Image by Nino Carè from Pixabay

Член Совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов в интервью NEWS.ru заявил, что в среде мигрантов, исповедующих радикальный ислам, изнасилование неверных, в том числе детей, не считается позорным. 

Эксперт отметил, что многие приезжие из стран Центральной Азии, которые въезжают в Россию, являются людьми с низким уровнем образования и повышенной агрессией.

«Когда я посещал места лишения свободы и общался с заключёнными, выяснилось, что изнасилование неверной, неверного или даже ребёнка в радикальных кругах не считается позорным», — сказал Кабанов.

Он также добавил, что случаи изнасилования мигрантами российских женщин и детей представляют собой системную проблему, обусловленную культурными и религиозными различиями между русскими и иностранцами.

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