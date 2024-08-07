Эксперт объяснил действия ВСУ в Курской области

Попытка ВСУ вторгнуться на территорию Курской области — это начало контрнаступления, запланированного противником на конец августа, как заявил военный эксперт Владислав Шурыгин в эфире «Вести-FM» 7 августа. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его мнению, 7 августа противник может попытаться захватить Рыльск, чтобы улучшить свои переговорные позиции.

6 августа ВСУ предприняли атаку на нашу территорию силами двух-трёх батальонных тактических групп. Однако противник задействовал только две из них, оставив одну в резерве.

Несмотря на это, ВСУ удалось проникнуть на нашу территорию на пять километров вглубь. Однако они остановились на «чисто приграничной полосе», в агломерации четырёх сёл Курской области.

По словам Шурыгина, цель ВСУ была более существенной, чем занятие четырёх сёл. На данный момент можно сказать, что результат равен нулю: они смогли зайти, закрепиться и занять оборону. Однако не смогли продвинуться дальше и выполнить задачу глубокого прорыва.

Эксперт отметил, что происходящее в курском приграничье — это украинское наступление, которое многие ожидали в конце августа.

«Первостепенная задача ВСУ — это занятие районного центра, чтобы начать говорить о том, что они заняли целый район, и тем самым создать себе выгодные переговорные позиции», — сказал Шурыгин.

Он не исключает, что ночью ВСУ могут двинуться дальше, в том числе в направлении Курчатова, где расположена Курская атомная станция.

«ВСУ либо пойдут дальше на этом направлении, что логично, — отметил эксперт, — либо будут пытаться нас атаковать на другом направлении. То, что они ввели свой главный резерв „наступа“, говорит о том, что в любом случае они теперь будут наступать».