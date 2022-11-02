Эксперт Юрий Баранчик объяснил, почему «раззвонили» о взломе программы «DELTA»

— То, что наши раззвонили о том, что они взломали американскую программу «DELTA», используемую для управления украинскими войсками и содержащую важную развединформацию, и раззвонили об этом на весь свет, вовсе не косяк какого-то дурня, не понимающего, что делать с секретной информацией и бегающего с ней с радостными криками, как дурень со ступой, по всему базару, — пишет Баранчик.

— Патриоты упрекнули тех, кто об этом раззвонил, в том, что нужно были и дальше подглядывать в карту и пользоваться её данными, а не прекращать её использование врагом. Дескать, теперь он прекратит ею пользоваться, и мы снова ничего не узнаем. И опять у нас будут на войне проблемы с разведкой.

Но почему-то никто не подумал о том, что взломанная программа была не одна, и те, что надо, остаются в тайне. А раззвонить о взломе «DELTA» как раз и было нужно для того, чтобы её парализовать здесь и сейчас, ибо ничего альтернативного быстро там сейчас создать не удастся. Вроде этого и добились: пошла информация с мест о том, что управление ВСУ сильно затруднилось из-за потерь времени на всякими согласования. Хвалёная НАТОвская оперативность в стиле «пришёл-увидел-победил» дала сбой, и мы немедленно этим воспользовались.

Утечка данных о взломе программы управления войсками ВСУ была санкционированной. Это понимают все специалисты, кроме наших медийных ура-патриотов. Их крики не дезориентируют НАТОВских спецов, так как те понимают, что российские спецы порылись не только в «DELTA», но и ещё где-то, но слили о «DELTA» только сейчас для того, чтобы сделать подножку НАТО. И они её сделали: сейчас программу наверняка не используют. Это всё равно, как сообщать нам о каждом своём шаге.

Блокировка чужого информационного канала приводит к перехвату инициативы. Несомненно, НАТО придумает и введёт какой-то аналог. Но за это время мы на них отыграемся в каких-то местах, и прыти у них поубавится. Если на фронте для ВСУ вырисуется к зиме тупик, то начнёт развиваться совсем другая тенденция. Запад станет уступчивей, ибо терпеть ущерб вечно — дурная стратегия. Если видно, что Россию не сдвинуть, придётся открываться для переговоров.

Россия требует переговоров потому, что первым делом это меняет всю глобальную повестку. Переговоры создают ситуацию давления не только на Россию, но и на Запад. Вступить в переговоры с Западом — это не капитулировать, а уничтожить их стратегию ультиматумов втягиванием в манипуляции.

Другое дело, что со слабых позиций вступать в переговоры нельзя, а именно это постоянно делалось раньше. Минск, Стамбул, зерновая сделка, обмены «Азова» и прочие «жесты доброй воли» — это правильные приёмы, сделанные не вовремя. Когда вас бьют в голову, делать блок от удара в пах — ошибка, даже если блок технически безупречен. Он не вовремя. Защита не адекватна нападению.

Так что не стоит огорчаться тому, что раззвонили о взломе «DELTA». В этом есть свой смысл. Нарушить управление у врага — это важная военная операция. Ею можно воспользоваться, а можно и нет. Судя по новостям, воспользовались. Враг об этом догадался и использовать программу перестал. Теперь можно и раззвонить. А что до чтения других программ, так кто сказал, что не читают? «DELTA» же как-то прочитали.