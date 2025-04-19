Эксперт Дандыкин: Украинский комплекс «Сапсан» мог бы нанести удар по Подмосковью

Новейший украинский оперативно-тактический ракетный комплекс (ОТРК) «Сапсан» мог бы наносить удары по дальнему Подмосковью, если бы был принят на вооружение. Об этом в интервью NEWS.ru заявил военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, Украина разрабатывает ракетный комплекс, который по характеристикам превосходит американский ATACMS.

«ОТРК „Сапсан“, предположу, может достигать дальнего Подмосковья — его дальность, скорее всего, составляет около 500 км. Это очень серьезно. Я уже не говорю о приграничных регионах — Курской, Белгородской областях. По дальности они, похоже, пытаются превзойти ATACMS, который летит на 300 км. Видимо, у ВСУ закончились запасы этих ракет», — отметил Дандыкин.

Отметим, что в указанном эксперте расстоянии находится и Рязанская область.

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19 апреля Министерство обороны РФ сообщило, что российские военные нанесли удар по месту испытаний украинского ракетного комплекса «Сапсан». Также были поражены прикрывавшие его зенитные ракетные комплексы NASAMS норвежского производства.