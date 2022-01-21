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Пятница, 21 января, 2022
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Экс-зампред правительства Горячкина перешла на работу в Торгово-промышленную палату Рязанской области

Александр Ильин

Бывший заместитель председателя правительства Рязанской области Светлана Горячкина перешла на работу в Торгово-промышленную палату региона, сообщает «Новая газета»-Рязань со ссылкой на собственные источники. 

Как пишет СМИ, в ведомстве комментировать назначение пока не стали. 

Напомним, информация о том, что Горячкина покинула пост зампреда, появилась на сайте рязанского правительства 16 декабря. Официальная причина её ухода — переход на новую работу. 

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Тогда новым заместителем председателя правительства области стал Артём Никитин.

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