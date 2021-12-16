Светлана Горячкина покинула пост зампреда правительства Рязанской области

Светлана Горячкина покинула пост заместителя председателя правительства Рязанской области. Сообщение об этом появилось на сайте правительства 16 декабря.
От занимаемой должности чиновница освобождена постановлением главы региона Николая Любимов. Причина — переход на новую работу.
Новым заместителем председателя правительства Рязанской области стал Артём Никитин. Теперь он будет курировать вопросы экономики и финансов.
Ранее Никитин был депутатом Рязанской областной Думы. 15 декабря парламент сложил его полномочия.