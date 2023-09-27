Экс-руководителю рязанского предприятия дали условный срок за уклонение от уплаты налогов

Бывший руководитель одной из рязанских организаций осужден за уклонение от уплаты налогов на сумму более 450 млн рублей.

С 1 июля 2018 года по 31 октября 2020 года директор коммерческой организации, осуществляющей оптовую торговлю цветными металлами, оформлял фиктивные сделки и вносил в налоговую декларацию ложные сведения о налоговых вычетах. Таким способом руководитель избежал уплаты НДС на сумму более 450 млн рублей.

На дебиторскую задолженность предприятия наложен арест, виновный осужден к условному лишению свободы.

Приговор суда в законную силу не вступил, отмечает региональный следственный комитет.