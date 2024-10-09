Экс-рязанский депутат Хубезов прокомментировал переход на новую работу

Бывший депутат Госдумы от Рязанской области, экс-главврач Рязанской ОКБ Дмитрий Хубезов высказался о переходе на новую работу. Пост он опубликовал на странице ВКонтакте.

«Сегодня первый день на новом посту министра здравоохранения и заместителя Правительства Республики Алтай. Спасибо главе Республики Андрею Анатольевичу Турчаку за доверие, задачи по развитию здравоохранения поставлены очень амбициозные. Приложу все силы.

3 года в Государственной Думе пролетели мгновенно. За это время столько было всего…. Многое удалось сделать, многое не получилось. Но все, что я делал, я делал для своей страны. И видит Бог, я делал все, что мог.

Большое спасибо Комитету, коллегам за работу. А семье, помощникам и гражданам за поддержку.

Впереди новые задачи.

Сейчас стране важнее врач-практик, а не врач-политик. Поэтому все, кто в разное время по разным причинам ушел из профессии и чувствует в себе силы, возвращайтесь в медицину, сегодня нам нужен каждый из вас.

Россия — страна, которая ведет спецоперацию, и нельзя делать вид, что ничего не происходит. Сегодня каждый должен сделать больше.

Именно поэтому мы сегодня должны дойти до каждого отдаленного уголка нашей необъятной страны, прийти к людям в самую глухую деревеньку с качественной медицинской помощью. И сказать нашим людям спасибо. Спасибо за терпение, спасибо за то, что несете последнюю копейку на помощь нашим бойцам на фронте, хотя и сами живете не богато. Спасибо за самоотверженный мирный труд, который кует нашу общую Победу.

Вчера мы плечом к плечу защищали нашу страну на фронте, сегодня едем в тыл к людям в самые отдаленные уголки нашей страны оказывать медицинскую помощь и выполнять свои обещания по Народной программе „Единой России“, но завтра, если будет надо, то снова встанем в строй и все как один пойдем на фронт».