Экс-председатель рязанского ТСЖ пойдёт под суд за растрату

Рязанские следователи завершили работу над делом экс-председателя одного из товариществ собственников недвижимости, которого обвиняют в присвоении денег (ч. 3 ст. 160 УК РФ). Подробности сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, с января 2017 по май 2022 года обвиняемый присваивал часть подотчётных средств, выделенных для нужд ТСЖ. Общий ущерб от его действий составил почти 400 тысяч рублей.

Оперативное сопровождение уголовного дела осуществлялось сотрудниками ОЭБиПК ОМВД России по Рязанскому району.

Уголовное дело передали в суд.