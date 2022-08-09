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Экс-контрактнику Кукареко со штампом «склонен к предательству» предложили заменить военный билет

Бывшему рядовому-контрактнику, уволенному из ВС РФ со штампом «Склонен к предательству, лжи и обману» Захару Кукареко предложили заменить военный билет. Об этом сообщил его адвокат в Telegram-канале «Военный омбудсмен».

По словам юриста, его клиенту позвонили из военкомата и попросили принести для замены документа фотографии 3×4. Заменить военный билет, якобы, предложили из части, где служил молодой человек.

Адвокат считает, что менять военный билет нельзя — «вы потом дальше будете такие клейма ставить?». Заменить военник он предлагает только после того, как штамп отменят решением суда.

Следующее заседание Рязанского гарнизонного военного суда назначено на 17 августа.

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