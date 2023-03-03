Пятница, 3 марта, 2023
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Экс-глава КСП Рязанской области Кузьмичёв стал советником губернатора Малкова

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Роман Кузьмичёв, фото: рязанская облдума

Ушедший в отставку 17 февраля председатель контрольно-счётной палаты Рязанской области Роман Кузьмичёв получил новую должность. Как сообщает рязанское бюро «Новой газеты» со ссылкой на осведомлённый источник, Кузьмичёв стал советником губернатора Павла Малкова.

Пост советника он занимает на постоянной основе. Теперь таких советников у главы региона два: в аналогичной должности работает также Станислав Яннаев, которого губернатор привез с собой из Росстата. Там он также был на посту советника Малкова.

Роман Кузьмичёв занимал должность председателя контрольно-счётной палаты Рязанской области с октября 2018 года.

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