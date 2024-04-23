Экс-депутат раскрыл тайну детей Пугачёвой

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков уверен, что Алла Пугачёва не мать своим младшим детям. Об этом он написал в соцсетях.
Ранее сообщалось, что Лиза и Гарри появились на свет благодаря суррогатной матери, но из замороженных яйцеклеток Пугачёвой. По мнению Худякова, такое рождение невозможно.
Худяков пишет, что настоящая мать известна, но имя не называет.
Он раскритиковал новые песни Пугачёвой.
По мнению политика, певица не смогла вписаться в новое время, но продолжает сохранять влияние на российский шоу-бизнес, даже находясь за бугром.