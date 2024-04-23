Вторник, 23 апреля, 2024

Экс-депутат раскрыл тайну детей Пугачёвой

Автор: 7info

Опубликовано

Бывший депутат Госдумы Роман Худяков уверен, что Алла Пугачёва не мать своим младшим детям. Об этом он написал в соцсетях.

Ранее сообщалось, что Лиза и Гарри появились на свет благодаря суррогатной матери, но из замороженных яйцеклеток Пугачёвой. По мнению Худякова, такое рождение невозможно.

— Когда Пугачёва могла, таких технологий не было, никто об этом не думал, — написал политик.

Худяков пишет, что настоящая мать известна, но имя не называет.

Он раскритиковал новые песни Пугачёвой.

— Все слышали её новые песни? Это плохо. Но всё, что она делает, плохо очень давно. Она вообще не могла ни петь, ни обновить репертуар долгие годы, — отметил экс-депутат Госдумы.

По мнению политика, певица не смогла вписаться в новое время, но продолжает сохранять влияние на российский шоу-бизнес, даже находясь за бугром.

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