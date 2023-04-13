spot_img
Четверг, 13 апреля, 2023
Татьяна Проводина

Экипаж МКС поздравил с Днём космонавтики студентов и преподавателей Рязанского радиоуниверситета

На главнуюНовости Рязани
Фото с сайта правительства Рязанской области

Участники российского экипажа на Международной космической станции Дмитрий Петелин, Андрей Федяев и Сергей Прокопьев записали видеопоздравление с Днём космонавтики для студентов и преподавателей Рязанского радиоуниверситета.

Трансляция прошла на секции «Космические технологии» в РГРТУ в рамках научно-технической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения уроженца Рязанской области, академика В.Ф. Уткина. Об этом сообщает министерство экономического развития региона.

Приветствовал участников конференции коллега выдающегося учёного, один из ветеранов отечественной военно-космической отрасли Б.Д. Блохин. Он поделился с преподавателями и студентами воспоминаниями о совместной работе с В.Ф. Уткиным, включая разработку ракетно-ядерного щита страны.

Экипаж МКС поздравил с Днём космонавтики студентов и преподавателей Рязанского радиоуниверситета
Экипаж МКС поздравил с Днём космонавтики студентов и преподавателей Рязанского радиоуниверситета

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации