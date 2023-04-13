Экипаж МКС поздравил с Днём космонавтики студентов и преподавателей Рязанского радиоуниверситета

Участники российского экипажа на Международной космической станции Дмитрий Петелин, Андрей Федяев и Сергей Прокопьев записали видеопоздравление с Днём космонавтики для студентов и преподавателей Рязанского радиоуниверситета.

Трансляция прошла на секции «Космические технологии» в РГРТУ в рамках научно-технической конференции, посвящённой 100-летию со дня рождения уроженца Рязанской области, академика В.Ф. Уткина. Об этом сообщает министерство экономического развития региона.

Приветствовал участников конференции коллега выдающегося учёного, один из ветеранов отечественной военно-космической отрасли Б.Д. Блохин. Он поделился с преподавателями и студентами воспоминаниями о совместной работе с В.Ф. Уткиным, включая разработку ракетно-ядерного щита страны.