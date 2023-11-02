Известная российская ясновидящая Галина Янко продолжает оставлять прогнозы на ход и окончание специальной военной операции на Украине. На этот раз она назвала не только сроки завершения СВО, но и её крайне неожиданный исход. Слова провидицы приводит Московский комсомолец.

Конфликт на Украине длится уже почти два года. Киевский режим, по словам Янко, несмотря на проваленный «контрнаступ», не собирается идти на мирные переговоры. Но на то, что Россия безоговорочно победит, это никак не повлияет.

— Сейчас фокус внимания несколько сместился с украинского конфликта в сторону Израиля и Палестины. Но это не значит, что горячие головы на Западе перестанут оказывать поддержку киевскому режиму. Они будут до последнего стараться насолить России, — считает Янко.

На все провокации, которые Киев готовит России, ей есть, чем ответить. Битва за Авдеевку станет одной из первых в череде больших побед российской армии.

Галина Янко уверяет: СВО продлится ещё около года. Затем случится полная и безоговорочная победа.

— Причём в финале Россия удивит. Мы победим быстро и чётко. При этом мирное население будет само проситься перейти на сторону нашей страны. А чуть позже и и те территории, которые сейчас считаются Европой, начнут искать способы соединения с нашей страной, — сказала она.

Янко увидела, что все будут вновь пытаться наладить дружеские отношения с Россией. Особенно речь идёт о покинувших страну компаниях. Но, по её словам, далеко не все смогут вернуться…

Ранее в сети вспомнили пророчество легендарной провидицы Ванги, которая уверяла: конфликт на Украине остановит некий «восьмой».

Ясновидящая предсказывала, что противостояние стран продлится не больше двух лет, то есть оно вот-вот должно идти к завершению. Закончится СВО, по всей видимости, благодаря некоему «восьмому». Кем именно является названный «восьмой» и что именно он сделает для наступления мира, Ванга не уточняла. Однако абсолютно точно провидица заявила: Россия выстоит, восстановит свои силы и достигнет небывалого до этого могущества.

В свою очередь пользователи сети решили предположить конкретную кандидатуру «восьмого». Например, им может стать следующий президент России. Напомним, два срока нашим государством управлял Борис Ельцин, затем два – Владимир Путин. Потом президентом был Дмитрий Медведев в течение одного срока и ещё в течение двух сроков — Владимир Путин. При этом мироносным «восьмым» может стать и следующий президент Украины. Страной управляли Леонид Кравчук, Леонид Кучма, Виктор Ющенко, Виктор Янукович, Александр Турчинов, Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Последний, увы, принёс народу только страдания и боль.

Что касается главы киевского режима Зеленского, то совсем недавно популярный российский экстрасенс Инна Машина предсказала, когда он уйдёт в отставку. Мишина отметила: специальная военная операция на Украине может продолжиться вплоть до 2025 года. Но при этом Владимир Зеленский покинет президентское кресло намного раньше. Другой экстрасенс Аделина Панина увидела, почему Зеленский отмахивается от мирных переговоров. Происходит это не просто так. Политик действуют по особой указке, также в его действиях есть политический умысел.