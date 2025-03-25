Ярославского политика сняли с выборов из-за песни Цоя

Кандидата в депутаты муниципального совета Тутаевского округа Алексея Кривцова сняли с предвыборной гонки из-за публикации песни Виктора Цоя «Перемен», пишет «МК».

На политика пожаловался кандидат «Партии пенсионеров» Геннадий Деринговский.

Кривцов прикрепил композицию к публикации в группе «Типичный Тутаев» в VK. В ней он раскритиковал власти Тутаевского муниципального района.

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Деринговский посчитал это агитационным постом и усмотрел нарушение авторских прав.

Партия «Справедливая Россия», от которой баллотируется Кривцов, предоставила документ, разрешающий использование песни. Суд не принял это разрешение во внимание.

Кандидат планирует обжаловать решение в областном суде.