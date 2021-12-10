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Пятница, 10 декабря, 2021
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Ярославский следком начал проверку после избиения 14-летнего школьника бизнесменом

Александр Ильин
Фото: кадр из видео / Вести-Ярославль

Следственный комитет по Ярославской области организовал доследственную проверку по факту избиения 14-летнего подростка 54-летним мужчиной, сообщает пресс-служба ведомства. 

Инцидент попал на камеры дворового видеонаблюдения. Видео публикуют «Вести-Ярославля».

Правоохранители установили, что 4 декабря на улице Рыбинской местный житель избил школьника. Его госпитализировали в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибом мягких тканей лица и брюшной полости. 

«Степень тяжести вреда здоровью, причиненного подростку будет оценена в рамках судебно-медицинской экспертизы. По результатам доследственной проверки будет принято соответствующее процессуальное решение», — отметили в СК. 

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По данным 76.RU, нападавший руководит фирмой по продаже леса и стройматериалов. Как рассказал журналистам портала отец пострадавшего мальчика, бизнесмен может избежать какого-либо наказания, поскольку у того есть «первоклассные адвокаты». 

Об инциденте рассказал и сам подросток. По его словам, он пытался открыть калитку, однако та заела и он пнул её ногой. После чего за это действие на мальчика набросился агрессивный мужчина. Он не только наносил удары, но и высказывал угрозы и ругался. 

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