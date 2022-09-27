Ярославцы жалуются, что им не дают вылететь за границу

Фотограф из Ярославля пожаловалась, что их с мужем не выпустили из аэропорта Внуково на отдых за границу, пишет 76.RU.

По словам девушки, семья должна была вылететь в Дубай днем 26 сентября, однако получала отказ на таможне.

«Вручили бумагу, в которой написано, что в связи с законом о мобилизации мужчинам запрещен вылет из страны», — рассказала собеседница издания.

Она отметила, что тур был куплен еще до объявления частичной мобилизации. Ее муж служил, но он не военный, ему 33 года, работает в сфере IT. Повестку ярославцу не присылали.

На горячей линии по мобилизации назвали решение сотрудников пограничного контроля неправомерным, и мужчине не должны были задерживать на границе. Семье посоветовали обратиться в районный суд для возвращения денег или получения разрешения на выезд.