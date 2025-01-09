Январь в Рязанском театре кукол: волшебные постановки для всей семьи

Рязанский театр кукол приглашает всех желающих насладиться волшебными постановками, которые подарят незабываемые моменты как детям, так и взрослым. В этом месяце зрителей ждёт множество увлекательных спектаклей, каждый из которых погружает в уникальный мир сказок и фантазий.

19 января, воскресенье, 12:00 — «Земляничная сказка» (0+).

Для самых маленьких зрителей постановка предлагает забавную историю о лесных друзьях: Лисёнке, Зайке и Вороне, которые вместе играют, готовят и читают сказки. Однако после лесного музыкального концерта их жизнь наполняется невероятными приключениями, полными веселья и неожиданных поворотов. Не упустите шанс окунуться в этот магический лесной мир!

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25 января, суббота, 12:00 — «Приключения Чиполлино» (0+).

На сцене будет представлена почти итальянская опера по сказке Джанни Родари. Этот музыкально-великолепный спектакль расскажет захватывающую историю о мальчике-луковке Чиполлино, который борется с несправедливостью и восхищает всех своей храбростью и умом. Яркие костюмы и задорная музыка сделают этот спектакль незабываемым.

26 января, воскресенье, 10:00 — «Как научить дракона летать» (0+).

В этот день зрителей ждёт веселая история о дракоше, который не любит летать во время дождя. Первая часть спектакля покажет, как маленький городок столкнулся с непогодой, и как дракон решает переждать ливень. Эта комичная и трогательная история научит детей важным урокам о дружбе и смелости.

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26 января, воскресенье, 18:00 — «Снился мне сад в подвенечном уборе…» (12+).

Вечером зрителей ждёт встреча с классикой, когда пыль со старых произведений смахнется с лёгкостью и изяществом. В спектакле, основанном на творчестве Чехова, зрители смогут насладиться великолепной игрой актёров и прекрасно знакомыми сюжетами. Это не просто спектакль, а возможность заново открыть для себя классику русской литературы.

29 января, среда, 19:00 — «Демон» (12+).

В чудесных горах ему было предначертано встретить душу столь же величественную и гордую – Тамару, но даже его любовь оказалась силой, несущей разрушение. «…Один, как прежде…», окончательно сломленный, потерявший последнюю искру надежды на возрождение…

Рязанский театр кукол приглашает жителей города насладиться замечательными сказками и увлекательными приключениями. Не упустите возможность стать частью этого волшебного мира и подарить себе и своим детям незабываемые эмоции.