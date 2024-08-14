Среда, 14 августа, 2024

Яндекс выпустил масштабное обновление для Станции Макс

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: Яндекс

Яндекс обновил умную колонку Станцию Макс: теперь она работает на операционной системе YaOS X. Об этом сообщает пресс-служба компании. 

Это самое крупное обновление устройства с момента запуска. Пользователи получат новый интерфейс для просмотра видео, более 100 телеканалов, расширенный каталог приложений и персональные рекомендации для каждого члена семьи.

Обновление предназначено для тех, кто подключает колонку к телевизору и смотрит с ее помощью фильмы, телеканалы и видео в интернете. C запуском ТВ Станций и развитием платформы YaOS возможности умных устройств для поиска и просмотра видео расширились. Благодаря новой операционной системе эти функции появились и в Станции Макс — это ожидаемый запуск, о котором просили пользователи.

В новом расширенном каталоге Станции Макс собрано более 50 приложений, включая приложения популярных онлайн-кинотеатров и видеохостингов. В распоряжении зрителей будет более 100 телеканалов, в том числе развлекательные, информационные и спортивные. Искать видео можно будет сразу по всему контенту. Например, Макс покажет, где можно посмотреть «Кибердеревню» или последний выпуск шоу «МузLoft». А для поиска по интернету есть встроенный Яндекс Браузер.

Интерфейс для просмотра видео полностью обновился. Каждый пользователь будет видеть на главном экране персональный контент: подобранные с учетом его вкусов фильмы и сериалы, любимые телеканалы и приложения, а также историю своих просмотров. Можно запустить видео с того места, где остановился, или перейти к выбору фильмов. Рекомендации для разных членов семьи не будут перемешиваться между собой, а переключать аккаунты теперь можно голосом — с помощью Алисы.

В Станции Макс появились новые интерьерные заставки. Среди них — изображения 11 картин из коллекции Третьяковской галереи и работы диджитал-художников с выставки в «Севкабель Порт».

Установить обновление можно уже сегодня. Для этого нужно открыть приложение «Дом с Алисой» и выбрать в настройках колонки пункт «Обновить Яндекс Станцию Макс». В ближайшие месяцы обновление будет автоматически установлено на все устройства.

Станция Макс подключается к телевизору через кабель HDMI. Такая же опция есть у Яндекс Станции первого поколения, но эту колонку обновление не затронет. Она была выпущена в 2018 году и из-за технических ограничений не сможет поддерживать новую платформу.

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