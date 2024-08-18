Яна Рудковская рассказала о платье, в котором вышла замуж Александра Трусова

Фигуристка Александра Игнатова (Трусова) поделилась в телеграм-канале постами подруг, которые побывали на её свадьбе с Макаром Игнатовым.

Напомним, уроженка Рязани вышла замуж в субботу, 17 августа. На свадьбе присутствовали несколько известных российских фигуристок.

Отдельный пост Яна Рудковская посвятила платью невесты. По её словам, на него ушло 44 метра шёлка, привезённого из Парижа. Также использовали 15 метров 15 метров вышитого кружева, 100 метров сетки.

На изготовление наряда мастера потратили 340 часов ручных работ и 360 часов сборки платья. Фата была длиной 5,5 метров!