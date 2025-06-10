Среда, 11 июня, 2025
13.2 C
Рязань
Изображение от freepik
Здоровье

«Ядовитое солнце» Турции атакует россиян?! Врачи раскрыли правду!

Алексей Самохин

Пока вы пакуете чемоданы, собираясь на турецкие пляжи, СМИ нагнетают панику: аномальное солнце якобы вызывает у россиян жуткую аллергию, отправляя их под капельницы. Но что, если все совсем не так, как кажется?

«Ужас на пляжах»: миф или реальность?

Новости о «солнечной аллергии» в Турции мгновенно разлетелись, вызвав волну беспокойства среди российских туристов. Сообщения о массовых дерматитах и зуде, вынуждающих отдыхающих обращаться за медицинской помощью, действительно выглядят пугающе. Казалось бы, только отбились от новостей про вирус Коксаки, как новая напасть! Некоторые источники даже утверждают, что аллергические реакции настолько сильны, что многим «североевропейцам» приходится ложиться в больницы.

Однако, представители туриндустрии поспешили успокоить: массовых обращений по поводу аллергических реакций на солнце страховщики не фиксируют. Более того, известный врач Андрей Звонков и вовсе шокировал заявлением: «Аллергии на солнце не существует!» Эксперт заявил aif.ru, что речь идет лишь о фотохимической реакции кожи на непривычную длину ультрафиолетовой волны. В наших широтах она одна, в Турции – совсем другая, и наша кожа просто не приспособлена к такому «избыточному» солнцу. Отсюда и покраснения, и зуд, и даже ожоги. Но если речь зашла об «аллергии», значит, причина кроется в другом месте – возможно, в воде или других факторах, не имеющих отношения к солнцу.

Солнце не виновато: кто же «поджигает» нашу кожу?

Итак, если на солнце нет аллергии, то почему же туристы страдают? Доктор Звонков объясняет: кожная реакция на ультрафиолет – дело сугубо индивидуальное. Кто-то отделается легким загаром, а кто-то заработает серьезный ожог или дерматит, даже проведя на жарком солнце всего несколько часов. Главная опасность «избыточного» ультрафиолета – не аллергия, а риск возникновения ожогов различной степени и, в перспективе, даже рака кожи.

Предприниматель и эксперт по Турции Екатерина Караджа, которая сейчас находится в этой стране, подтверждает: никакой аномалии нет. «Здесь просто сейчас аномальная жара», – поясняет она. И вот тут кроется главная проблема: многие туристы, расслабившись на отдыхе, забывают об элементарных правилах безопасности. Сочетание жаркого солнца с алкоголем, а также пренебрежение солнцезащитными кремами – вот главные виновники «солнечных страданий». А винить солнце, конечно, проще, чем признаться в собственной беспечности. В итоге, то, что подается как «аллергия на солнце», на самом деле является банальным перегревом, солнечным ожогом или реакцией на другие факторы окружающей среды, которые усиливаются под воздействием жары.

Ваш отпуск без проблем: простые правила выживания на турецком солнце

Чтобы ваш турецкий отпуск не превратился в кошмар с капельницами, достаточно придерживаться нескольких простых, но действенных правил. Эксперты уверены: никакой «ядовитой» Турции не существует, есть лишь несоблюдение базовых мер предосторожности. Запомните их, как «Отче наш»:

  • Избегайте пиковых часов! С 12:00 до 16:00 солнце наиболее агрессивно. Лучше проведите это время в тени, у бассейна или в кондиционированном помещении. Ваши завтраки и ужины вряд ли пострадают, а кожа точно скажет вам спасибо.
  • Носите шляпу/кепку. Головной убор – это не только стильный аксессуар, но и ваша личная защита от солнечного удара. Не пренебрегайте им, даже если кажется, что солнце «не печет».
  • Используйте солнцезащитный крем. И не просто используйте, а ОБЯЗАТЕЛЬНО! Выбирайте крем с высоким SPF, наносите его обильно и регулярно обновляйте, особенно после купания. Помните, что защита от ультрафиолета – это инвестиция в ваше здоровье.
  • Скажите «нет» алкоголю на жаре. Система «все включено» может быть очень соблазнительной, но коктейли под палящим солнцем – это прямой путь к обезвоживанию и серьезным проблемам со здоровьем. Отложите горячительные напитки до вечера, когда жара спадет.
  • Соберите аптечку. Многие лекарства в Турции продаются по рецептам. Обязательно возьмите с собой средства от ожогов, жаропонижающие, сорбенты, если вы плохо переносите жару или имеете чувствительную кожу. Лучше перестраховаться, чем потом искать нужные медикаменты в чужой стране.

Следуя этим нехитрым советам, вы сможете насладиться красотами Средиземноморья, не опасаясь никаких «аномальных солнц» и «массовых аллергий». Ведь ваш комфортный отдых – это прежде всего ваша ответственность!

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Происшествия

Три человека погибли, один получил многочисленные переломы: ДТП в Рязанской области

В ДТП погибли 3 человека, еще один получил многочисленные переломы рук и ног.
Интересное

Нумерологи назвали «нехорошие» номера квартир. А ваша — в списке?

Нумерологи бьют тревогу: некоторые номера квартир, по их мнению, таят в себе скрытую угрозу, превращая уютное жилище в рассадник болезней и несчастий.
Администрация

Сквозной проезд по улице профессора Никулина с выездом на Высоковольтную появится в Рязани в 2025 году

На подготовку проекта выделено 1,3 млн рублей.  В планах расширить проезжую часть и установить тротуар для безопасного передвижения пешеходов.
Общество

16 выпускников из Рязанской области сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов

В числе стобалльников — выпускники из Рязани, Скопина, Касимовского округа, Рыбновского и Шацкого районов.
Новости России

«МК»: Россия пойдет на беспрецедентный шаг из-за отказа Украины забирать тела военных

Минобороны России может пойти на беспрецедентный шаг из-за отказа...

Последние новости

Происшествия

Более 600 единиц поддельной одежды, обуви и аксессуаров изъяли в Рязани

Выяснилось, что выставленные на продажу одежда, обувь и аксессуары имеют явные признаки контрафактности и подделки товарного знака. На товары отсутствовала товарно-сопроводительная документация.
Здоровье

Новосибирские кардиохирурги достали камень из сердца 3-месячной девочки

Врачи до сих пор не могут объяснить, как ребёнку удавалось жить с такой патологией: у малышки были лишь незначительные нарушения сердечного ритма.
Происшествия

Генеральный директор юрфирмы похитил 2,8 млн рублей

Советский районный суд Рязани признал мужчину виновным.
Акценты

Секреты пломбира: как отличить настоящее лакомство от «подделки» и что скрывает этикетка?

Внимание! На полках магазинов около половины молочного мороженого гордо носит название "пломбир". Но так ли это на самом деле?
Общество

В Рязанской области разыскивают Марию Кулешову, нуждающуюся в медпомощи

Местонахождение Марии Кулешовой неизвестно с 8 июня. Возможна потеря памяти.
Новости России

Фейерверки: эксперт рассказал, какими особенными боеприпасами били по Киеву

В ночь на 10 июня ВС РФ нанесли удары по предприятиям авиационной, ракетной, бронетанковой и судостроительной промышленности в Киеве, а также по инфраструктуре военных аэродромов и складам боеприпасов.
Общество

Над Рязанью восходит Клубничная Луна

Название «Клубничная Луна» пришло изтрадиций североамериканских индейцев, для которых июньское полнолуние совпадало ссезоном сбора клубники.
Происшествия

В ДТП с автобусом под Рязанью никто не пострадал

Рейсовый автобус по маршруту следования «Рязань-Москва» 10 июня в 17:10 столкнулся с автомобилем «Лада Гранта».