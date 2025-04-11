Я в гадюшнике: Роза Сябитова жёстко высказалась о Натане в шоу «Сокровища императора»

В воскресенье, 13 апреля, в 18:00 зрители ТНТ продолжат захватывающее китайское приключение со звёздными участниками в реалити-шоу «Сокровища императора» (16+). На этой неделе участников ждут непростые испытания с новичками, а также визит в легендарный Шаолиньский монастырь.

В первом выпуске участники решили вручать «чёрную кошку» каждому новому игроку. Эту идею предложил Натан, и большинство поддержало его, хотя и с оговорками — вдруг на проект придёт кто-то из друзей. Уже в следующем эпизоде всех ждёт сюрприз: в гонку за сокровищами вступает главная сваха страны Роза Сябитова вместе со своим сыном Денисом. Их появление будет ярким и скандальным. Узнав, что именно им предстоит получить «чёрную кошку», Роза сразу настроится против Натана.

«Я в гадюшнике! В конкретном гадюшнике! И возглавляет этот гадюшник Натан — причём не стесняясь. Здесь нет ни чести, ни достоинства, ни порядочности. Нет никакой логики. Вы же люди — вы можете менять своё мнение! Или для вас Натан — центр Вселенной? Свою девочку он бережёт, а остальные — просто расходный материал», — возмутится Роза, обращаясь к другим участникам.

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Одним из самых впечатляющих моментов выпуска станет посещение Шаолиньского монастыря. Монахи приготовят для участников специальные задания, встречать гостей будут сразу тысяча учеников Шаолиня, эффектно демонстрируя свои навыки. Это событие не оставит равнодушным никого, а некоторых доведёт до слёз.

Тем временем, Гуф получит шанс высказать претензии ведущему Михаилу Галустяну за шутку о его отце, прозвучавшую в прошлой серии. Он поставит под сомнение профессионализм ведущего. От стресса у рэпера «включится» его альтер-эго — агрессивный Алик, что напугает окружающих и может привести к драке.