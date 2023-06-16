«Я многих отправила домой, но у каждого был выбор, быть с моей командой или нет»: Мария Погребняк разоткровенничалась в финале шоу «Новые звезды в Африке»

В финальном выпуске проекта станет известно, кто станет победителем сезона и получит главный приз.

В это воскресенье зрители ТНТ увидят долгожданный финал шоу «Новые звезды в Африке». Мария Погребняк, Саша ST и Наталья Бардо проведут в лагере последние дни и отправятся на свое самое главное испытание проекта. Один из них станет победителем шоу и заберет приз в 5 миллионов рублей.

Несмотря на напряженные отношения, тройка финалистов старается не конфликтовать, а беречь силы для финального испытания. Перед тем, как определится победитель, участникам предстоит пройти испытание на монеты, чтобы не остаться без сил в финале.

Вместо традиционной церемонии голосования финалистов ждут неудобные вопросы от выбывших участников. Марии Погребняк, ST и Наталье Бардо нужно ответить на то, о чем никто не решался спросить в глаза. Кто-то из «бывших» уверен, что ST в финале только благодаря Марии Погребняк, а кому-то интересно узнать, принимает ли себя Наталья Бардо со всеми негативными качествами, которые порой льются у нее через край. Не обошлось и без вопросов о морали Марии Погребняк, которая с первого дня создала коалицию и «выгнала» с проекта многих участников.

– Я многих отправила домой, но у каждого был выбор: быть со мной, с моей командой. Они решили идти против и поехали домой. Это честно. Я сохранила лицо и дошла до финала. Я понимаю, почему мне задают такой вопрос: в начале проекта я играла жестко. Там я хотела примерить образ сильной независимой женщины, вообще без принципов. Вижу цель – не вижу препятствий, ваши ожидания – ваши проблемы. Мне не стыдно. Здесь игра, я не хотела покинуть проект. Я хотела дойти до финала, – разоткровенничалась Мария Погребняк.

Кто из троих финалистов окажется лучшим в финальном испытании, получит статус короля или королевы Африки и уедет домой с пятью миллионами рублей, смотрите в воскресенье 18 июня в 19.00 в шоу «Новые звезды в Африке» на ТНТ.

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