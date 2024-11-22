 «Я готов платить зарплату каждой». Алексей Чумаков очаровался выступлением танцовщиц в шоу «Ярче звёзд»

В субботу в 21:00 на ТНТ выйдет новый выпуск второго сезона музыкального шоу перевоплощений «Ярче звезд». Члены жюри – Марина Кравец, Дарья Блохина, Иван Абрамов и Алексей Чумаков – будут выбирать лучшего участника, который получит шанс выиграть 5 миллионов рублей в финале сезона.

В новом выпуске телезрителей ожидает четыре перевоплощения. Участники шоу выступят в образах Ани Лорак, Рики Мартина, Александра Серова и солистки группы Roxette Мари Фредрикссон.

Перед членами жюри встанет непростая задача — выбрать из каждой тройки лучшего участника, который пройдет во второй тур выпуска и покажет сольный музыкальный номер в образе своего кумира.

Многие члены жюри будут удивлены тем, насколько точно перевоплотятся артисты в популярных певцов. Однако Алексей Чумаков, сделав акцент на танцевальной части номера одного из участников, отметит не вокальные данные, а яркие образы танцовщиц в купальниках.

— Я настаиваю, чтобы с сегодняшнего дня во всех шоу, в каждом номере, пожалуйста, вот в этих костюмах в полном составе. Я даже готов платить зарплату каждой из присутствующих. Нет балета красивее этого, — прокомментирует певец.

Что еще удивит Алексея Чумакова в выступлениях участников, смотрите 23 ноября в 21.00 в новом выпуске шоу «Ярче звезд» на ТНТ!