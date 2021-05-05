Известный костромской родник превратился в свалку

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Жительница Костромской области рассказала, что родник рядом с деревней Гридино стал похож на помойку, пишет портал «Kostroma.Today».

По словам женщины, многие костромичи набирают там чистую воду. Накануне она побывала на роднике и пришла в ужас от увиденного.

«Ощущение, что я попала на свалку. Люди приезжают за чистой водой, но делают все, чтобы было грязно», — пояснила костромичка.

Женщина отметила, что ей пришлось собрать мусор в пакет, который быстро заполнился. Она также поделилась кадрами с места событий.