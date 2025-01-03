Известная шаманка-энергопрактик описала 2025 год: он будет «средний»

Свой прогноз на наступивший 2025 год дала известная бурятская шаманка-энергопрактик Туяна Шойненова. Слова провидицы публикует издание «МК в Улан-Удэ».

Шаманка напоминает: наступивший год будет связан со Змеёй. Это животное-символ подчиняется Лусад Хану, царю всего живого. Отмечен год будет, скорее всего, катаклизмами и аномальными погодными явлениями, вызванными глобальным потеплением. Изменение климата вместе с тем приведёт к снижению иммунитета. Люди станут более восприимчивыми к различным инфекциям и вирусным заболеваниям:

— В целом год Змеи будет… «средний». Не могу сказать, что будет очень тяжело, напротив, к концу года ожидаются позитивные изменения в экономике, появится больше возможностей для развития. В принципе год пройдет плавно, — прогнозирует ясновидящая.

Шойненова обращает внимание: приход 2025 года ознаменовам наступлением эпохи искренности и света, характеризующейся духовным подъёмом и переходом к более тонкому миру, где первостепенными станут человеческие ценности, честность и искренность. Несмотря на возможные трудности, этот период будет способствовать энергетическому преобразованию, меняя людей и требуя от взрослых поддержки подрастающего поколения. Родителям следует уделять больше внимания детям, создавая атмосферу тепла и развития. А испытания помогут раскрыть в людях лучшие качества.

В 2025 году энергопрактик прогнозирует перестановки и изменения среди руководителей, политиков и депутатов, а также принятие новых, кардинальных решений. Людям, стремящимся к постоянной борьбе и сравнению с другими, будет нелегко. Особенно это коснется представителей среднего класса, которые, стремясь к успеху, часто перерабатывают, не прислушиваясь к себе и своему предназначению.

— Борцам — среднему классу — будет трудно, потому что в мире сейчас все непросто, и не так легко себя реализовать в плане экономики, работы, повышения заработной платы, покупки недвижимости. Экономическая ситуация будет влиять на борцовский дух, реализацию дел и поэтому будет тяжеловато, — уверена Туяна.

Для людей, живущих на пособия или довольствующихся малым, существенных изменений в 2025 году не предвидится. Бизнесменов ждёт поляризация: часть из них значительно увеличит свои доходы, в то время как другие могут сдаться под давлением обстоятельств, что будет зависеть от их индивидуальной энергетики, отношения к миру и самосознания.

Говоря о сфере, которая наибольшим образом пострадает от внешних потрясений, провидица называет сельское хозяйство. Оно столкнётся с трудностями из-за катаклизмов, влияющих на урожай и скот, поэтому занятым в аграрном секторе следует оценить свои возможности и заблаговременно обращаться за государственной поддержкой.

В 2025 году важно установить фокус на подрастающем поколении. Молодёжь потребует особого внимания к их талантам и творческому потенциалу, а также защиты от взрослых проблем.