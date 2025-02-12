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Медицина

«Известия»: в рязанских аптеках нет препарата на пыльцу берёзы «Сталораль»

Алексей Самохин

В аптеках Рязани и области нет препарата на пыльцу березы «Сталораль», пишут «Известия»

Рязанская область в этой проблеме не одинока: по подсчётам журналистов, лекарства нет в аптеках 52 регионов России. Между тем, препарат «Сталораль» используется при аллерген-специфической иммунотерапии (АСИТ).

В статье отмечается, что спрос на терапию с помощью препаратов для АСИТ растёт, несмотря на перебои с их поставками. Так, в январе 2023 года года аптеки продали 1,8 тыс. упаковок для проведения терапии, в этом же месяце 2024 года — 39,9 тыс., а в 2025 году — 41,4 тыс. упаковок.

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Медики предупреждают, что в этом году сезон аллергии начнётся раньше обычного. Людям, имеющим проблемы, рекомендуют уже сейчас начать прием антигистаминных препаратов и носить медицинские маски на улице. 

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