На главнуюНовости Рязани и области Из здания на улице Ленина эвакуируют людей Дата публикации 06.11.2024 13:08 Валерия Мединская Изображение от mamewmy на Freepik Поделиться VKTelegramWhatsAppViberРаспечататьTwitterEmail Днём 6 ноября из здания на улице Ленина эвакуировали людей. Об этом 7info сообщил очевидец. Речь идёт о доме под номером 35. На месте ждут оперативные службы. Подробности случившегося уточняются. Новости рубрики Гордума Ремонт проезда Шабулина в Рязани подходит к завершению На данный момент на участке протяженностью 701 метр заменено асфальтовое покрытие; проезжая часть приведена в нормативное состояние по ширине Новости Рязани и области В Рязани подвели итоги театрального фестиваля «Зеркало сцены-X» Торжественная церемония вручения наград прошла на сцене Рязанского театра драмы. Темой театрального праздника стал его юбилей. Новости Рязани и области В центре Рязани рухнуло дерево Дерево упало на тротуар, не задев стоящий рядом автомобиль.