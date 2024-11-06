Среда, 6 ноября, 2024
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Из здания на улице Ленина эвакуируют людей

Дата публикации

Валерия Мединская
Изображение от mamewmy на Freepik

Днём 6 ноября из здания на улице Ленина эвакуировали людей. Об этом 7info сообщил очевидец.

Речь идёт о доме под номером 35. На месте ждут оперативные службы.

Подробности случившегося уточняются.   

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