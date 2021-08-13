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Пятница, 13 августа, 2021
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Из-за ремонта газопровода ряд рязанских улиц останутся без газа на девять дней

Елена Лобанова
Из-за ремонта газопровода ряд рязанских улиц останутся без газа на девять дней
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С понедельника, 16 августа, в Рязани отключат газ на нескольких улицах города. Все из-за ремонта газопровода в центре города. Об этом сообщает пресс-служба «Рязаньгоргаз». 

Работы будут проводить на улице Краснорядской. Газопровод низкого давления отремонтируют с помощью технологии «Феникс». Она поможет ограничиться небольшими котлованами, а не рыть большую траншею.  

Котлованы появятся на проезжей части улиц Маяковского, Краснорядской и Горького. 

С 09:00 16 августа до 20:00 17 августа газа не будет по следующим адресам: 

  • Улица Маяковского, дома №№ 72, 72а, 74, 74к.2, 76, 78, 105, 107, 107а, 109, 109к.1, 109к.2, 111, 113, 115;
  • Улица Кудрявцева, дома №№ 10, 12, 14, 14а, 20, 20а, 30, 30б, 32 32а.34, 36, 40. 

С 09:00 16 августа до 20:00 24 августа подачу газа ограничат по следующим адресам: 

  • Улица Краснорядская, дома №№ 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 19, 21, 21а, 9а;
  • Улица Горького, дома №№ 63/2, 98, 100, 102, 67, 71;
  • Улица Кудрявцева, дома №№ 4, 8, 8а.

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