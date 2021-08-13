Из-за ремонта газопровода ряд рязанских улиц останутся без газа на девять дней

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С понедельника, 16 августа, в Рязани отключат газ на нескольких улицах города. Все из-за ремонта газопровода в центре города. Об этом сообщает пресс-служба «Рязаньгоргаз».

Работы будут проводить на улице Краснорядской. Газопровод низкого давления отремонтируют с помощью технологии «Феникс». Она поможет ограничиться небольшими котлованами, а не рыть большую траншею.

Котлованы появятся на проезжей части улиц Маяковского, Краснорядской и Горького.

С 09:00 16 августа до 20:00 17 августа газа не будет по следующим адресам:

Улица Маяковского, дома №№ 72, 72а, 74, 74к.2, 76, 78, 105, 107, 107а, 109, 109к.1, 109к.2, 111, 113, 115;

Улица Кудрявцева, дома №№ 10, 12, 14, 14а, 20, 20а, 30, 30б, 32 32а.34, 36, 40.

С 09:00 16 августа до 20:00 24 августа подачу газа ограничат по следующим адресам: