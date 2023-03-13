Понедельник, 13 марта, 2023
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За сутки уровень воды в Оке в черте Рязани повысился на 12 сантиметров

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ГУ МЧС по Рязанской области информирует о прохождении весеннего половодья. По состоянию на 16.00 13 марта подтоплено 11 низководных мостов и 131 приусадебный участок, сообщили в ведомстве.

За сутки в черте Рязани в реке Оке уровень воды повысился на 12 сантиметров и составляет -36 сантиметров относительно нулевой отметки гидрологического городского поста.

Следить за оперативной информацией о ходе весеннего половодья в регионе рязанцам предлагают по ссылке.

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