Из-за перекрытия улицы Маяковского изменится схема движения транспорта

Схема движения общественного транспорта в центре Рязани на несколько дней изменится. Причина – перекрытие улицы Маяковского для проведения ремонтных работ на газопроводе.
Как будут ходить муниципальные маршруты?
- Троллейбусы №16 между остановками «Дом художника» и «Площадь Мичурина» будут проезжать по Первомайскому проспекту, улицам Соборной, Ленина, Есенина, Маяковского. Далее – по своему маршруту.
- Автобусы №4, 15, 16, 20, 21 и 24 между остановками «Дом художника» и «Центральный рынок» будут проезжать по улицам Павлова, Кудрявцева и Маяковского. Далее – следуют по своим маршрутам.
Как будут ходить коммерческие маршруты?
- Автобусы №77 от остановки «Дом художника» до Центрального рынка будут проезжать через улицы Павлова, Кудрявцева и Маяковского.
Отметим, что участок улицы Маяковского в районе дома №115 закроют для проезда 14 августа и возобновят 18 августа.