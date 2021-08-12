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Четверг, 12 августа, 2021
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Из-за ремонта газопровода на улице Маяковского ограничат движение

7info7
Из-за ремонта газопровода на улице Маяковского ограничат движение
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На улице Маяковского на несколько дней ограничат движение транспорта, сообщает пресс-служба администрации города.

Причина – ремонтные работы на газопроводе. Их будут проводить в районе дома №115. Из-за этого движение ограничат по двух полосам в сторону улицы Кудрявцева. Улицу перекроют в 20.00  14 августа и откроют в 20.00 18 августа.

Участок, где будут проводиться работы, огородят. Там появятся предупреждающие знаки.

Мэрия просит учитывать рязанцев эту информацию при планировании своего маршрута.

Из-за ремонта газопровода на улице Маяковского ограничат движение
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