Из-за отсутствия сотрудников рыбновский ЗАГС прекратил приём граждан

В связи с временным отсутствием сотрудников прием граждан территориальным отделом ЗАГС по Рыбновскому району не будет осуществляться с 15 июня.

Граждане, проживающие в Рыбновском районе, для государственной регистрации актов гражданского состояния могут обратиться в территориальные отделы ЗАГС в городе Рязани по адресу: г. Рязань, Московское шоссе, 49, Скорбященский проезд, д.4. Для государственной регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (удочерения) — в территориальный отдел ЗАГС №1 по г. Рязани и Рязанскому району. Телефон: 55-02-10

Для государственной регистрации заключения брака, расторжения брака и перемены имени — в территориальный отдел ЗАГС №2 по г. Рязани и Рязанскому району. Телефон: 55-05-60.

Для получения повторных документов, внесения изменений и исправлений в записи актов, истребования личных документов с территории иностранных государств, проставления апостиля — в территориальный отдел ЗАГС №3 по г. Рязани и Рязанскому району. Телефон: 55-02-80 Время приема граждан территориальными отделами ЗАГС №1, 2, 3: понедельник, вторник, среда, четверг- с 9.00 до 16.30, пятница — с 9.00 до 13.00.

Для государственная регистрация смерти — в территориальный отдел ЗАГС №4 по г. Рязани и Рязанскому району. Адрес: Скорбященский проезд, д.4. Телефон: 45-80-66. Время приема граждан: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — с 8.30 до 16.30, обед с 12.30 до 13.00.

Вы также можете обратиться в территориальный отдел МФЦ по Рыбновскому району для получения государственных услуг ЗАГС:

зарегистрировать рождение и смерть;

подать заявление на заключение брака или расторжение брака (по взаимному согласию для супругов, не имеющих несовершеннолетних детей) в территориальный отдел ЗАГС №2 по г. Рязани и Рязанскому району (Дворец торжеств, Московское шоссе, 49);

подать заявление на выдачу повторных документов и справок из ЕГР ЗАГС.

Дополнительная информация по телефонам: 21-76-10, 21-58-75.