Из-за ДТП на выезде в Солотчу образовалась большая пробка

Информация о том, что чеченцы из батальона «Ахмат Запад» выселили белгородку из ее дома в Дубовом, оказалась фейком, пишет «Бел.Ру».
Ранее сообщалось, что женщина попросила губернатора Вячеслава Гладкова помочь ей в сложившейся ситуации.
Журналисты издания выяснили, что в доме по адресу Парковая, 10 никто ни живет — здание только...
Из детского лагеря «Гренада» на Ставрополье госпитализировали 11-летнего мальчика, на которого напали подростки, пишет Readovka67.
По предварительной версии, ночью злоумышленники позвали его в туалет. Там один из них намочил полотенце, завязал узел и стал избивать мальчика.
«Из-за этого у него начались проблемы со зрением», – говорится в публикации.
Приятели держали...
Жительница Тульской области Татьяна Шуленина на ходу заменила водителя автобуса и спасла детей от жесткой, сообщил «Первый Тульский».
Инцидент произошел в июле, когда девять детей участников спецоперации ехали из летнего лагеря в Краснодарском крае. Во время дороги мужчине внезапно стало плохо, он потерял управление.
«Татьяна не растерялась и на...
Депутат воронежской Гордумы Артем Рымарь рассказал в Telegram-канале о девушке, которую позавчера убили в подъезде на улице Лидии Рябцевой.
По его словам, девушка помогала ему заниматься спортом.
«Знал Алину лично, ходил к ней на персональные тренировки. Замечательная девушка, чуткий тренер, любящая мать», – написал Рымарь.
Парламентарий призвал найти негодяя, который...
Калининградцы пожаловались на громкие звуки, напоминающие взрывы, на Сельме, сообщил портал «Клопс».
По словам одного из очевидцев, прогремело около пяти раз, шум также было слышно на улице Сибирякова.
«Предполагаю, что учения проходят. Весь район в шоке от таких звуков», – отметила калининградка.
В полиции пояснили, что причиной случившегося стали запланированные...
4 августа был введен в работу центр питания 110 кВ «Развитие» имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана Алексея Сергеевича Курганова. С воинскими почестями открыт расположенный на территории энергообъекта бюст Алексея Сергеевича.