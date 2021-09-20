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Понедельник, 20 сентября, 2021
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Из стоящих на улице Рязани машин украли пистолет и инструменты

7info
Из стоящих на улице Рязани машин украли пистолет и инструменты
Фото: Pixabay

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Сотрудники полиции в Московском районе Рязани раскрыли две кражи со взломом из автомобилей «Жигули», припаркованных на улицах города. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестные взломали замки на дверцах ВАЗ-2112. Из машин украли электроинструменты и пневматический пистолет.

Местные жители сообщили, что двое мужчин предлагали им купить эти вещи. Оперативники установили, что к краже из автомобилей на улице Ветеринарной причастны 33-летний рязанец и его 29-летний приятель.

Злоумышленников задержали. Выяснилось, что ранее судимый 29-летний рязанец обокрал ещё и автомобиль на улице Октябрьской.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ.

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