Из стоящих на улице Рязани машин украли пистолет и инструменты

Сотрудники полиции в Московском районе Рязани раскрыли две кражи со взломом из автомобилей «Жигули», припаркованных на улицах города. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Неизвестные взломали замки на дверцах ВАЗ-2112. Из машин украли электроинструменты и пневматический пистолет.

Местные жители сообщили, что двое мужчин предлагали им купить эти вещи. Оперативники установили, что к краже из автомобилей на улице Ветеринарной причастны 33-летний рязанец и его 29-летний приятель.

Злоумышленников задержали. Выяснилось, что ранее судимый 29-летний рязанец обокрал ещё и автомобиль на улице Октябрьской.

В отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ч.2 ст. 158 УК РФ.